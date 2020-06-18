Шанхай, Китай, , 05:20 — REGNUM В Шанхае подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, оба новых случая заболевания были выявлены у граждан Пакистана, которые прибыли в города 2 июня через Международный аэропорт «Пудун». Симптомы болезни начали проявляться у них во время нахождения в обсерваторе.

Пациенты получают лечение в специальном госпитале. Все тесно контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков. Всего в Шанхае выявлено 356 «импортных» случае и 341 локальный случай.