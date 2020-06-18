Новосибирск, , 05:19 — REGNUM Необходимость внесения поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с различными гибкими формами занятости (в том числе и дистанционной) назрела уже достаточно давно и обусловлена в первую очередь осуществляемым в стране переходом к цифровой экономике, а пандемия COVID-19 стала последним толчком для реализации данных изменений. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Дина Константинова.

Напомним, ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект о дистанционной занятости. Поправки в ТК РФ направлены на повышение гибкости занятости и применение информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Читайте также: От офлайна до увольнения: законопроект об «удалёнке» внесен в Госдуму

«Цифровизация большинства видов деятельности влечёт за собой постоянное увеличение количества мобильных или комбинированных рабочих мест. Например, по данным Высшей школы экономики, в 2018 году 45,5% организаций предпринимательского сектора предоставляли своим работникам мобильные устройства для доступа в интернет. Для сравнения, в 2016 году данный показатель составлял 37,25%, а в 2014 году — 32,4%. Соответственно, понятие рабочего места все меньше становится привязанным к физическому пространству организации, в большей степени принимая передвижной характер, связанный с местонахождением работника.

В настоящее же время в рамках действующих норм трудового права, (ориентированного на стандартную занятость и стационарные рабочие места) у работодателей возникает достаточно много сложностей с организацией работы сотрудников в условиях удалённой занятости, в том числе связанных с вопросами контроля и продолжительности рабочего времени. Действующие сейчас нормы предполагают наличие у работодателя возможности контроля за местонахождением сотрудника в течение рабочего времени, в условиях же дистанционной занятости это невозможно, следовательно нужна разработка нового правового механизма учёта рабочего времени в данных условиях.

Дина Константинова Также необходимо нормативное решение очень остро вставшей сейчас проблемы «размывания границ рабочего времени», когда в условиях работы дома сотрудник воспринимается работодателем как постоянно находящийся на рабочем месте и, значит, готовый к выполнению своих трудовых обязанностей практически в любое время, что приводит к удлинению продолжительности рабочего дня».

Ещё один вопрос, который, по мнению эксперта, нуждается в нормативном решении — это вопрос оснащения рабочего места дистанционных работников.

«Если в условиях стандартной занятости эта обязанность закреплена за работодателем, то возникает вопрос — должен ли он это делать в условиях занятости дистанционной? Данный аспект крайне важен, так как удалённый характер работы предполагает наличие у сотрудника технических устройств и программного обеспечения как для выполнения своих трудовых обязанностей, так и для коммуникаций с работодателем», — считает Константинова.