Сеул, , 05:11 — REGNUM В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 59 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что впервые за шесть дней зафиксировано свыше 50 зараженных. При этом восемь случаев были завозными.

Отмечается, что новые очаги распространения инфекции связаны с религиозными собраниями, спортивными залами, домами престарелых и магазинами. Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 12 257 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также за 17 июня в Южной Корее скончался один человек от осложнений COVID-19. Таким образом жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 280 человек.

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