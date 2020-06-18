Пекин, , 05:00 — REGNUM Власти Пекина сообщили 21 нового подтвержденного случая COVID-19 и три новых бессимптомных случая заражения, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Всего в Пекине, по данным муниципальной комиссии здравоохранения, выявлено 578 локальных случаев COVID-19, включая 411 человек, которые были выписаны из больниц города по выздоровлению. Еще 158 пациентов получают медицинскую помощь.

Общее число бессимптомных случаев, находящихся под наблюдением медиков в городе составляет 15. Число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа, в городе достигла 174, один из больных остается в госпитале на лечении.