Лондон, , 04:58 — REGNUM Произведения русского декоративно-прикладного искусства ушли с молотка на торгах, проведенных аукционным домом Sotheby's 9−17 июня, за общую сумму около 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3 млн), сообщает пресс-служба организатора торгов.

За самую высокую стоимость была продана икона Спаса Вседержителя в серебряном окладе в стиле ар-нуво. Ее продали за $470 тыс, хотя изначальная стоимость лота составляла $75−100 тыс. Также с молотка ушла икона святой мученицы Александры Римской за $86,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном о визите в бордель, было продано на торгах за 210 тысяч евро. Документ приобрел Фонд Винсента Ван Гога.

Читайте ранее в этом сюжете: Письмо Ван Гога и Гогена о визите в бордель куплено за 210 тыс. евро