Сантьяго, , 04:34 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4757 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 220 628 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом за 17 июня скончались еще 232 пациента от осложнений COVID-19. Таким образом общее количество жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Чили достигло 3615 человек.

В настоящее время в стране 35 082 активного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1794 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, включая 1529 подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.