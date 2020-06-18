Гуанчжоу, Китай, , 04:27 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая запустила кампанию профилактики COVID-19 на более 1,9 млн точках общепита и 5000 фермерских рынков региона, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

На текущий момент было собрано уже более 8000 тестов на местных рынках с 13 июня, когда стартовала кампания. Все тесты на вирус дали отрицательный результат, сообщили в Гуандунском центре по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями. Сбор образцов на анализ происходил на всех местных фермерских рынках, розничных и оптовых рынках морепродуктов, а также супермаркетах.

В Гуандунской администрации рыночного регулирования сообщили также запустили программу инспекции безопасности продуктов питания. Она сфокусируется прежде всего на мясе животных и птиц, а также морепродуктах как в ресторанах, так и на производстве продуктов.