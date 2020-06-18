Петропавловск-Камчатский, , 04:28 — REGNUM Епархия РПЦ на Камчатке призвала верующих жертвовать на храмы, не выходя из дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM, на основе информации на сайте епархии.

Читайте также: Власти Камчатки перевыполнили план по строительству церквей

«Дорогие братья и сестры! Несмотря на все сложности, которые сейчас переживает страна, весь мир в условиях самоизоляции, наши храмы остаются открытыми. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла верующие призваны посещать храмы как можно реже. А людям из группы риска рекомендовано не покидать своих домов. Вы знаете, что приходы существуют исключительно на ваши пожертвования. Для того, чтобы мы с вами, не выходя из дома, могли поддержать литургическую и молитвенную жизнь камчатских храмов, предлагаем вам список контактных телефонов приходов, на которые можно прислать имена для поминовения, и номера банковских карт, куда можно перевести любое посильное пожертвование. Храни вас Господь», — говорится в обращении епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году епархия РПЦ на Камчатке отметила, что власти региона перевыполнили план по строительству церквей. За восемь лет на Камчатке построено 12 храмов в рамках совместной программы РПЦ и правительства Камчатки «Программа 20». Сообщалось также, что в рамках программы планируется построить не менее 20 храмов. В епархии также отметили, что программу уже можно переименовать в «Программу 33», так как власти региона план перевыполняют, строительство храмов развернуто в Вилючинске, Петропавловске-Камчатском и посёлке Октябрьский, селах Каменское и Вывенка.