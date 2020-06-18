Пекин, , 04:16 — REGNUM Пассажиры, путешествующие обычными поездами в Китае, могут теперь закупать билеты по интернету, соответствующее постановление будет действовать на 1300 вокзалах страны, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Теперь по интернету можно купить билеты не только на скоростные поезда, но и на обычные поезда. Таким образом, общее количество вокзалов и станций, предоставляющих услуги покупки электронных билетов в Китае, превысило 2400, сообщили в China State Railway Group Co., Ltd. Свыше 95% пассажиров железнодорожного транспорта по всей стране выиграют от этого решения, отметили в компании.

Пассажиры, пользующиеся электронными билетами, могут проходить проверку своего билета по ID-картам, которые заменяют в Китае паспорт гражданина, а также через систему распознавания лиц вместо обычного предъявления билетов на станциях. Система также сокращает время ожидания, а также риски потери билета или приобретения поддельных билетов.

Напомним, что первоначально электронные билеты были введены на скоростных поездах острова Хайнань на юге Китая в ноябре 2018 года. Позднее, система покрыла все междугородние скоростные направления материковой части Китая.