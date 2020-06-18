Пекин, , 04:08 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще 15 переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 265 человек по-прежнему остаются на лечении, при этом, общее число переболевших достигло 78 394 за все время эпидемии.

Всего 83 293 случая заболевания опасной инфекцией было зарегистрировано в Китае за все время эпидемии, из которых 4634 случаев оказались смертельными. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 11 «импортных» случаев COVID-19.