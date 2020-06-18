Куньмин, Китай, , 04:03 — REGNUM Тринадцать подозреваемых было задержано в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

У подозреваемых было изъято 69,19 кг наркотиков. 9 мая полиция в городе Мэнхай уезда Мэнхай провинции Юньнань досмотрела грузовик, в котором было найдено 69,19 кг запрещенных веществ, расфасованных в четыре мешка. После был пойман мужчина по фамилии Ли, находившийся в зоне неподалеку.

11 мая полиция схватила подозреваемого по фамилии Янь в пограничной с Мьянмой зоне Другие подозреваемые были пойманы на шоссе между уездами Мэншай и Ланьцан. Расследование продолжается.