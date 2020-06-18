Благовещенск, , 04:00 — REGNUM В Амурской области с момента начала сбора добровольных пожертвований на проведение мероприятий по борьбе с распространением коронавируса на специальный счет поступило 13 516 274 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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10,5 млн рублей пожертвований уже потрачены на борьбу с коронавирусом.

Деньги направлены на закупку средств индивидуальной защиты, организацию горячего питания для медицинских работников, приобретение бутилированной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июня в Амурской области с момента начала пандемии треть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом излечилась, всего выявлено 1100 носителей SARS-CoV-2.