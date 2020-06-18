Тегеран, , 09:45 — REGNUM 17 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что к настоящему времени в стране был зарегистрирован 195 051 случай заражения коронавирусом (COVID-19), при этом 154 812 из общего числа инфицированных людей выздоровели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана сообщила последние данные по распространению COVID-19 в стране и смертях, вызванных этим вирусом. Она отметила: «Согласно лабораторным данным, за последние 24 часа в стране было диагностировано 2612 новых пациентов с COVID-19, а число пациентов, инфицированных этим заболеванием, достигло 195 051».

Лари также заявила: «К сожалению, за последние 24 часа 120 пациентов погибли, и на сегодняшний день вирус унёс жизни 9 065 человек». По её словам, в настоящий момент 2789 пациентов находятся в критическом состоянии.

Лари сообщила, что иранские провинции Хузестан, Хорасанэ Разави, Керманшах, Хормозган и Курдистан находятся в красной зоне.