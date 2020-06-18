Пекин, , 03:57 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено четыре новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа

Поданным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть ввезенных в страну из-за рубежа случаев, достигло 1860 за все время эпидемии. Из четырех случаев, два пришлось на Шанхай, один — на провинцию Шэньси и один на Ганьсу.

Из общего числа этой категории заболевших, 1769 человек выздоровели и были выписаны из госпиталей, еще 91 человек продолжает получать медицинскую помощь. Смертей зафиксировано не было.