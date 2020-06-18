Шанхай, Китай, , 03:52 — REGNUM Суд Шанхая приговорил китайского магната в сфере недвижимости Ван Чжэньхуа к пяти годом тюрьмы за растление малолетних, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Председательствующий судья заявил, что Ван получил более суровое наказание по закону, поскольку его действия привели к тяжелым последствиям второй степени и незначительным травмам у его жертвы в возрасте 12 лет. Кроме того, он отказался признать себя виновным в преступлении во время судебного заседания, сообщили в народном суде шанхайского района Путо.

Ван был председателем шанхайской девелоперской компании Seazen Holdings Co., Ltd. Компания опубликовала заявление 3 июля 2019 года, подтверждающее что тогда 57-летний Ван был задержан. 10 июля он был арестован по обвинению в растлении малолетних.

Другой обвиняемый по имени Чжоу Яньфэнь был приговорен к четырем годам тюрьмы в тот же день. По заявлениям СИ, Чжоу, который был другом матери жертвы, взял тогда 9-летнюю девочку из соседней провинции Цзянсу в отель Шанхая, где растлил ее.