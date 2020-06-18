Мехико, , 03:41 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 770 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в Мексике стали 19 080 человек. Также за 17 июня в стране подтвердили еще 4930 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 159 793.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике подтвердили 4599 новых случаев заражения коронавирусом и 730 летальных исходов от болезней, вызванных SARS-CoV-2.

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