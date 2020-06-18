Исламабад, , 03:27 — REGNUM Четверо мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны Индии на линии соприкосновения в Кашмире, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил Пакистана.

По их данным, индийские военнослужащие открыли огонь и убили четырех мирных жителей. Среди погибших была одна женщина. Всех раненых отправили в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня военнослужащий армии Индии погиб в результате обстрела с пакистанской стороны. Перестрелка произошла в сектора Тарунди, проходящем вдоль районов Раджоури и Пунч.

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