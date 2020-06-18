Пекин, , 03:22 — REGNUM Интернет-драма «Плохие детишки», которая является адаптацией приключенческого романа популярного в Китае писателя в жанре мистики, известного под псевдонимом Цзыцзинь Чэнь набирает популярность в Поднебесной, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Сериал стал самым популярным китайскоязычным продуктом по версии платформы кино-рецензий Douban. Сериал был выпущен на платформе iQiyi 16 июня и резко возглавил рейтинг популярности за неделю среди сериалов на китайском языке.

Ранее рекламируемая под названием «Кошачья колыбель», 12-серийная мистическая драма будет транслироваться по два эпизода каждый вечер со вторника по четверг еженедельно.

Сериал рассказывает о человеке, который вынашивает тщательно продуманный план убийства его неверной жены, а также всей ее семьи после того, как она попросила у него о разводе. Тем не менее, его действия были раскрыты тремя детьми, играющими неподалеку.