Якутск, , 03:23 — REGNUM В Якутске руководство школы получило штраф за массовое скопление людей на крыльце учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского суда.

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В ходе проверки прокуратуры было установлено, что в школе в нарушение установленных норм, в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, при организации выдачи выпускникам аттестатов об окончании девятого класса не были созданы и не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических условий, а именно: отсутствовала специальная разметка для дистанцирования выпускников и родителей, что повлекло массовое скопление не менее 40 человек на крыльце школы.

На суде директор школы вину частично признал, суду пояснил, что выдача аттестатов была проведена по приказу управления образования Якутска. В школы пропускали малыми группами. После получения аттестатов ученики фотографировались на крыльце.

После внутреннего служебного расследования работники школы получили взыскания дисциплинарного характера. По словам директора, нарушение не является общественно опасным деянием, не привело к негативным последствиям.

«Суд признал руководство школы виновным в совершении правонарушения и назначил штраф в 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу», — добавили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге мужчине, которого оштрафовали на 15 тысяч рублей за игру с сыном в мяч на детской площадке во время самоизоляции, удалось оспорить данное решение суда. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.