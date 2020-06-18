Куньмин, Китай, , 02:58 — REGNUM На борьбу с засухой в провинции Юньнань на юго-западе Китая было выделено властями страны 60 млн юаней (около $8,47 млн), сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Деньги были выделены Министерством финансов КНР и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР. В первую очередь они предназначаются на оказание помощи людям, пострадавшим от засухи, которая бушует в регионе с начала весны.

Министерства продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе, акцентируя внимание на то, чтобы пострадавшие от сухой погоды люди имели доступ к чистой питьевой воде. В регионе с 18 мая действует четвертый уровень экстренного реагирования по засухе.