Красноярск, , 03:58 — REGNUM В четверг, 18 июня, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +24… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:45 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 18 на 19 июня ожидается до +16 °C.

Скорость ветра южной четверти 3−8 м/с, при грозе порывы до 13−18 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В пятницу, 19 июня, в Красноярске до +22 °C днём и до +12 °C ночью.

В субботу, 20 июня, в Красноярске ожидается до +18 °C днём. Ночью до +8 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, на юге центральных и в южных районах Красноярского края днём 18 июня местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, температура воздуха +25… +30 °С.