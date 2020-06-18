Париж, , 02:47 — REGNUM Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект о выходе из режима чрезвычайного санитарного положения, 17 июня сообщается на сайте нижней палаты французского парламента.

Согласно документу, режим ЧП по пандемии прекращает действие с 10 июля. При этом ограничения будут ослабляться поэтапно — до 30 октября. В случае повторного введения чрезвычайного санитарного положения правительству страны опять будет необходимо принимать соответствующий закон.

22 июня законопроект должен быть рассмотрен в верхней палате парламента — Сенате Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 июня во Франции зарегистрировано 29 575 летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19.

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