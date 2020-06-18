Стокгольм, , 08:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции ослабляет ограничение граждан на совершение туристических поездок в некоторые страны Европы. Новые правила вступят в силу уже с 30 июня. Об этом 17 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Напомним, что сразу после ухудшения эпидемиологической ситуации в мире внешнеполитическое ведомство Швеции рекомендовало не совершать каких-либо поездок за рубеж. Данная мера не предполагает прямого запрета, однако если гражданин все же совершит поездку и с ним что-либо случится, то он не сможет рассчитывать на помощь шведских властей, так как заранее был предупрежден о нежелательности международных рейсов. Предполагалось, что данные ограничения будут действовать до 15 июля.

Однако уже в первой половине дня 17 июня журналисты шведской газеты Expressen опубликовали попавший в их распоряжение документ министерства иностранных дел Швеции, согласно которому ограничения для шведов на поездки за границу снимут в ближайшее время. Журналисты издания также обнародовали потенциальный список из 10 стран.

Как оказалось позднее в тот же день, внешнеполитическое ведомство Швеции, действительно, подготовило смягчение международного сообщения со странами, эпидемиологическая ситуация в которых на фоне продолжающейся пандемии коронавируса является стабильной. Как и сообщили журналисты Expressen, а позднее и подтвердило министерство иностранных дел Швеции, с 30 июня гражданам будет рекомендовано посещать такие страны, как Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию. Однако в ведомстве подчеркнули, что гражданам придется соблюдать все меры по инфекционному контролю, действующие на территории перечисленных стран.