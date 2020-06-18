Стокгольм, , 08:19 — REGNUM Если бы правительства по всему мира ввели бы жесткие карантинные ограничения во время пандемии коронавируса, то эффект для мировой экономики оказался бы гораздо более невыносимым. Однако шведский эпидемиолог Анна Миа Экстрём считает, что мало кто догадывается, что строгие меры по инфекционному контролю не только привели бы к падению уровня мирового производства, но и серьезно обострили бы такую гуманитарную мировую проблему, как угроза голода. Об этом 18 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Пандемия коронавирусной инфекции может иметь очень серьезные косвенные последствия, особенно для бедных стран. Среди потенциальных проблем перечисляются оказание финансовой помощи, нехватка лекарств и закрытые рынки в развивающихся странах. Все эти факторы могут привести к гибели миллионов людей. Особенно остро стала бы проблема продовольственного снабжения тех регионов, которые традиционно испытывают нехватку еды для населения.

«Организация Объединенных Наций, как правило, помогает около 100 миллионам людей, отправляя продовольственную помощь, а теперь ее невозможно получить», — предупреждает эпидемиолог Анна Миа Экстрём, добавляя, что ответственность, прежде всего, лежит на развитых странах.