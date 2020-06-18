Стокгольм, , 06:50 — REGNUM Одновременно с ростом безработицы, достигшей рекордных уровней из-за пандемии коронавиирусной инфекции, реформа Государственной службы занятости Швеции идет в соответствии с графиком. В свою очередь, представители профсоюзов считают действия властей несвоевременными. Об этом 17 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По словам госсекретаря министра труда Швеции Роджера Мёртвика, рост безработицы нисколько не повлиял на график осуществления запланированной реформы. Напомним, что в ведомстве ожидают, что к следующей весне число людей, потерявших работу, составит более 600 000 человек.

Несмотря на это, Мёртвик заявил, что, как и планировалось прежде, Государственная служба занятости Швеции будет освобождена от государственного контроля и передана под контроль независимых от правительства структур к 2022 году. Однако с ним абсолютно не согласна одна из многих лидеров профсоюза Бритта Лежон, представляющая интересы организации врачей и стоматологов.

«Реформа должна быть приостановлена, и правительство должно понять, что безработица растет. Ресурсы должны быть распределены, и приоритет должен быть отдан оказанию помощи безработным», — заявила Лежон.