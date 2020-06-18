Женева, Швейцария, , 01:41 — REGNUM За последние сутки в мире было выявлено почти 120 тысяч заразившихся SARS-CoV-2 и около 5,5 тысяч умерших. Об этом сообщается в опубликованных 17 июня данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее число умерших, у которых был выявлен новый коронавирус, по данным ВОЗ составляет 440 290 человек. Напомним, что ВОЗ учитывает только официально подтверждённые данные, предоставляемые досударствами.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 01:30 мск 18 июня, в мире было зафиксировано 8 282 519 случаев заражения SARS-CoV-2, а от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 446 257 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве 17 июня заявил, что в мире выявлено уже более восьми млн случаев заражения коронавирусом, а общее число умерших от COVID-19 уже превысило 435 тысяч и продолжает расти.

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