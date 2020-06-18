Рамалла , , 01:33 — REGNUM На территории Палестины за прошедшие сутки было подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Отмечается, что все новые случаи были выявлены на западном берегу реки Хеврон. Всего с начала пандемии в Палестине подтвердили 718 случаев заражения инфекцией. Также выздоровели более 48% пациентов, у которых выявили SARS-CoV-2.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал всех жителей страны соблюдать необходимые меры по противодействию распространению COVID-19. В частности, он призвал жителей носить медицинские маски и не собираться большими группами.