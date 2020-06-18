Москва, , 01:17 — REGNUM Число умерших пациентов в Москве с диагнозом «пневмония» увеличилось за минувшие сутки на 49 человек, сообщили 17 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в российской столице умерли 3 483 пациента, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за последние сутки от COVID-19 выздоровели 10 036 человек, в том числе в Москве — 2271 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В России от COVID-19 за сутки выздоровели более 10 тысяч человек