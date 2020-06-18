Москва, , 01:08 — REGNUM В России за последние сутки от COVID-19 выздоровели 10 036 человек. Об этом 17 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Также в России за последние сутки было выявлено 7843 случая заражения. А всего в стране нарастающим итогом был выявлен 553 301 случай.

За сутки в стране умерли 194 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией (всего за весь период 7478). В том числе, в Москве 48 человек, в Санкт-Петербурге — 38, в Московской области — 26, в Дагестане — 7, в Орловской области и Красноярском крае — по 5.

Выздоровели и были выписаны за прошедшие сутки 10 036 человек (всего за весь период 304 342). В том числе, в Москве 2271 человек, в Московской области — 979, в Санкт-Петербурге — 716.

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