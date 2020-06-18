Абу-Даби, , 00:36 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных в ОАЭ случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 43 364. Также за 17 июня от осложнений COVID-19 скончались два человека. Всего от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в ОАЭ умерли 295 человек.

Кроме того, за последние сутки в стране выздоровели 676 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии в ОАЭ с болезнью справились 29 537 пациентов.