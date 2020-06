Париж, , 00:17 — REGNUM Французский интернет-магазин Amazon, возможно, допустил утечку информации о цене и дате релиза консоли PlayStation 5. Об этом 17 июня сообщил портал We Got This Covered.

Известный пользователь Twitter и инсайдер Бен Гескин обнаружил, что на сайте магазина были обновлены позиции PlayStation 5. Если верить опубликованной информации, то стоимость стандартной версии PlayStation 5, оборудованной оптическим приводом, составит €499 (около $560), а PlayStation 5 Digital Edition будет стоить €399 (около $450).

Что касается даты релиза новой консоли, то на странице французского магазина Amazon указано, что PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 года.

https://twitter.com/BenGeskin/status/1272784921510191104

Напомним, ранее Sony сообщила, что продажи PlayStation 5 начнутся в «праздники», в конце 2020 года. Стоит отметить, что ещё в июне 2019 года отраслевой аналитикМайкл Пахтер заявил, что Microsoft может на старте продаж консоли Xbox Series X выставить цену $399, а компания Sony, скорее всего, последует её примеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна возможная цена новых консолей PlayStation 5 и Xbox Scarlett