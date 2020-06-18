Рига, , 00:14 — REGNUM Треть всех жителей Латвии живут в перенаселённых квартирах или домах, предоставляя доклад о доступности жилья в странах Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сказал генеральный секретарь организации Хосе Анхель Гурия, пишет портал lsm.lv.

25% жителей живут в домах без удобств. Жилой фонд в ЛР стагнирует с 2008 года. На поддержание его в нормальном состоянии Латвия направляет только 2% от ВВП, тогда как в среднем в странах ОЭСР этот показатель равен 5%.

60% жилья в Латвии находится в собственности, в ОЭСР в среднем — 33%. Остальные живут либо в социальных домах, или арендуют. Развитого рынка арендного жилья в Латвии, считает Гурия, не существует.

В докладе обращается внимание, что фонд социального жилья ничтожен и составляет всего 2%, в среднем по странам ОЭСР показатель равен 7%. Размер пособия на жильё нуждающимся до смешного мал. При этом государство с одной стороны считает, что 44% домохозяйств слишком зажиточны, чтобы получать пособие, в то же время их доходы недостаточны, чтобы оформить ипотечный займ.

Это приводит к тому, что люди вынуждены жить в плохих условиях. В целом, есть улучшения. С 2005 года доля тех, кто живёт в неподходящих условиях снизилась с 40% до 25%.