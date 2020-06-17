Подгорица, , 23:32 — REGNUM За последнюю неделю Черногория потеряла свой статус — corona free. В стране выявлено уже 9 зараженных коронавирусом, семь — за последние сутки.

Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил вечером 17 июня, что за сутки было сделано 200 тестов, семь из них положительные.

Напомним, что Черногория 2 июня объявила о конце эпидемии — 28 дней до этого не выявлялось новых случаев заражения. Были взаимно открыты границы с Боснией и Герцеговиной и Албанией. Для ряда стран границы открыты на въезд. Первые два завозных случая были из Боснии и Герцеговины. Один человек госпитализирован. Всего с начала эпидемии в стране выявили 333 зараженных коронавирусом.