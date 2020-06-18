Москва, , 07:10 — REGNUM ВДНХ приглашает всех желающих отметить в четвёртый раз день рождения выставочной зоны «Парк ремёсел». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Данная выставочная площадка, посвящённая ручному труду, была открыта 18 июня 2016 года. В её очередной день рождения творческие мастерские парка проведут бесплатные занятия для горожан в режиме онлайн.

«Парк ремесел» был открыт в рамках масштабной программы возрождения ВДНХ и стал одним из семи тематических кластеров на территории выставки. Он объединяет функции коворкинга и творческого пространства: здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более пяти тысяч мастер-классов и десятки праздников», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках онлайн-занятий проведут мастер-класс по сыроделию, в рамках которого зрителей научат выбирать, резать и подавать к столу разные сорта сыра. Мероприятие начнётся в 12:00, а уже в 14:00 творческое занятие проведет мастерская фарфора.

После этого, в 15:00 флористы наглядно покажут, как сделать красивый букет из простых полевых цветов, а в 18:00 дизайнер продемонстрирует специальную технику окрашивания тканей, с помощью которой можно обновить старую одежду. Прямые трансляции мастер-классов пройдут на официальной странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники».

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