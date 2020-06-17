Москва, , 23:26 — REGNUM Массовый выход людей на улицы в разгар эпидемии прокомментировала глава Роспотребнадзора России Анна Попова 17 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что выход людей в массовом количестве на улицы, безусловно, повлияет на эпидпроцесс. По словам главы Роспотребнадзора, при таком количестве инфекционного материала внутри популяции реакции вируса не может не произойти.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке Поповой ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции в Пекине. По мнению главы Роспотребнадзора, вирус в Пекине не является чем-то исключительным, но, скорее всего, это уже не тот вирус, который был в январе и феврале.

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