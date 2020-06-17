Афины , , 22:53 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Греции выросло за сутки на 55, сообщили 17 июня в минздраве страны.

Общее число заболевших достигло 3203, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 уже 187, причём два из них приходятся на прошедшие сутки.

Число выздоровевших достигло 1374, летальность среди заразившихся коронавирусной инфекцией — 5, 84%.

Напомним, Греция по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом находится на 88 месте в мире.

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