Москва, , 22:48 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова считает, что через месяц в стране будет достигнуто минимальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Поповой, еще около месяца понадобится для того, чтобы выйти на минимальные числа зараженных коронавирусом.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она пояснила, что разные страны имеют свой недельный или ежедневный уровень числа выявленных случаев. К пример в США достаточно длительное время каждый день выявляли по 20 тысяч зараженных.