Москва, 17 июня 2020, 22:38 — REGNUM Стену Китай-города, включая башню, датируемую первой половиной XVI века, планируется отреставрировать в Москве. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно техническому заданию, предметом закупки является выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стена Китай-города с башней, 1534−1538 гг., зодчий Петрок Малый», который расположен на территории Театрального проезда Москвы.
Помимо реставрации, техническим заданием предусмотрена также подсветка фасадов объекта. Начальная (максимальная) цена контракта — 92 428 660 рублей.
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