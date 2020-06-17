Красногорск, 17 июня 2020, 22:45 — REGNUM В случае урезания новогодних каникул у работодателей России могут появится дополнительные проблемы из-за вынужденных прогулов наемных сотрудников или больничных по состоянию здоровья. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Ирина Зуй.
По ее словам, для многих наемных работников новогодние каникулы являются единственным периодом, помимо ежегодного отпуска, когда имеют место компактные выходные дни. Обязанность работать сразу после Нового года может негативно сказаться на трудовых отношениях, так как далеко не все работники будут иметь возможность выйти на работу, начнутся разбирательства из-за вынужденных прогулов или больничных по состоянию здоровья. У работодателей появятся дополнительные проблемы.
По словам адвоката, с законодательной точки зрения в урезании праздничных дней нет ничего сложного: необходимо лишь принять соответствующий закон и внести изменения в нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в трудовой сфере. Другой вопрос, будут ли работники и работодатели сами рады подобному нововведению и будут ли они его выполнять.
Читайте ранее в этом сюжете: Стоит ли урезать новогодние праздники?