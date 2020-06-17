Красногорск, , 22:45 — REGNUM В случае урезания новогодних каникул у работодателей России могут появится дополнительные проблемы из-за вынужденных прогулов наемных сотрудников или больничных по состоянию здоровья. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Ирина Зуй.

«Сторонники урезания новогодних праздников объясняют необходимость данного решения следующими соображениями. В первую очередь, это якобы имеющий место вред здоровью граждан и экономике страны в целом. Кроме того, сокращая продолжительность новогодних каникул, рассчитывают покрыть, хотя бы частично, убытки, понесенные экономикой во время режима нерабочих дней. Однако далеко не все граждане используют каникулы на Новый год для вреда здоровью. Так, многие люди навещают родственников, делают ремонт, проводят время с детьми, то есть решают те задачи, которые сложно решить в рабочие месяцы», — заявила она.

По ее словам, для многих наемных работников новогодние каникулы являются единственным периодом, помимо ежегодного отпуска, когда имеют место компактные выходные дни. Обязанность работать сразу после Нового года может негативно сказаться на трудовых отношениях, так как далеко не все работники будут иметь возможность выйти на работу, начнутся разбирательства из-за вынужденных прогулов или больничных по состоянию здоровья. У работодателей появятся дополнительные проблемы.

«Хотя, конечно, часть наемных работников, наоборот, скорее рада будет появлению дополнительных рабочих дней, особенно если говорить о сотрудниках коммерческих организаций и тех, кто имеет сдельный оклад в зависимости от выполненной работы», — отметила Зуй.

По словам адвоката, с законодательной точки зрения в урезании праздничных дней нет ничего сложного: необходимо лишь принять соответствующий закон и внести изменения в нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в трудовой сфере. Другой вопрос, будут ли работники и работодатели сами рады подобному нововведению и будут ли они его выполнять.

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