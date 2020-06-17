Токио, , 22:16 — REGNUM Nintendo анонсировала игру New Pokemon Snap, которая является продолжением классической Pokemon Snap. Компания опубликовала тизер-трейлер 17 июня на официальной Twitter-странице Pokemon.

New Pokemon Snap выйдет на портативной консоли Nintendo Switch. Стоит отметить, что с момента публикации минутный ролик уже посмотрели более 2,5 млн пользователей Twitter.

https://twitter.com/Pokemon/status/1273241699150692352

Релиз оригинальной Pokemon Snap состоялся 21 марта 1999 года на Nintendo 64. Игра представляет собой симулятор фотографа, в задачу которого входит сделать как можно больше качественных снимков покемонов для профессора Оука (персонаж вселенной). Впоследствии игра вышла на домашней консоли Wii и портативной Wii U.

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