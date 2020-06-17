Москва, , 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября. Об этом сегодня, 17 июня, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя», — сказала Попова.

Она также добавила, что ситуация с коронавирусом в стране на данном этапе управляемая.

В целом, Попова считает, что вероятность возвращения школьников за парты с 1 сентября достаточно высока.

Напомним, что с началом эпидемии коронавируса в России все школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Нельзя сказать, что такой опыт оказался успешным.