Тегусигальпа, , 21:39 — REGNUM О госпитализации президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией сообщает 17 июня America HN.

Уточняется, что тесты показали заражение главы государства коронавирусом. Кроме того, ему поставлен диагноз «пневмония». При этом Эрнандес «чувствует себя хорошо», как отметили в гондурасском минздраве.

Напомним, в Гондурасе количество выявленных случаев COVID-19 достигло 9656, количество летальных исходов среди пациентов с этим диагнозом — 330, число излечившихся — 1075.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Гондурасе составляет 3,42%. Страна находится на 64-м месте по числу заражённых коронавирусом в мире.

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