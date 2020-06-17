Йошкар-Ола, , 21:31 — REGNUM В Марий Эл для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией развернуто 750 коек в восьми медицинских учреждениях. На базе санатория в поселке Кичияр Волжского района планируется развернуть реабилитационные койки для граждан, перенесших COVID-19, рассказала глава минздрава республики Марина Панькова.

По её словам, ряд переболевших сталкиваются с осложнениями. В частности, наблюдается поражение сердца, кишечника и нервной системы. Также вирус влияет на свертываемость крови.

Вместе с тем, добавила министр, трое женщин, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, родили здоровых детей. Сейчас все новорожденные девочки находятся под наблюдением медиков.

По данным регионального минздрава, сейчас в инфекционных стационарах республики лечение получает 641 человек, в их число входят 259 жителей республики, у которых выявлен коронавирус. У 615 пациентов — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 17 июня выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2510 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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