Челябинск, , 21:19 — REGNUM В Челябинске владельцы семи квартир прописали в общей сложности 31 иностранца. Они сделали это незаконно, сообщает региональное УМВД.

Среди нарушителей оказались и ранее судимые лица — женщина и трое мужчин. Преступления выявили участковые уполномоченные и сотрудники отдела по вопросам миграции. Они установили, что владельцы фактически не собирались давать им жильё.

По всем фактам полицейские завели уголовные дела. Виновным грозит до трёх лет колонии. Мигранты сняты с регистрационного учёта.