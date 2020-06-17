Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Опубликованы фотографии LEGO-версии видеокарты GeForce 256, которую компания Nvidia выпустила в 1999 году. Об этом 17 июня сообщил портал DSOGaming.

Пользователь Twitter, известный под ником Bhaal_Spawn, опубликовал снимки «ностальгического» конструктора, который в собранном виде представляет собой классический видеоускоритель. Ранее он также «выпустил» LEGO-набор «3Dfx Voodoo».

«Я не могу вспомнить, почему я начал их делать. В то время это была забавная идея, — написал Bhaal_Spawn, — я люблю рисовать и делать всякое, а игры на ПК всегда были источником вдохновения, с тех пор, как я впервые сыграл в Sim City в 1990 году».

Напомним, графическая карта Geforce 256 обеспечивала производительность, равную 50 гигафлопс, она была построена на базе 220-нм процесса. Производительность современной GeForce RTX 2080 Ti, построенной на базе 12-нм процесса, равна 14,2 терафлопс.

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