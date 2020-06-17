Рим, , 21:12 — REGNUM

По данным на вечер среды, 17 июня, в Италии умерли 34 448 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 43 (днём ранее — на 34), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 179 455 человек, за день этот показатель увеличился на 929 (днем ранее — на 1516).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 329 (днем ранее — на 210). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 237 828. В настоящее время заражены 23 925 человек — на 644 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.