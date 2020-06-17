Москва, , 21:10 — REGNUM Более 5,2 тысяч военнослужащих вылечились от COVID-19 в России. Об этом 17 июня сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

За сутки в стране после прохождения лечения выздоровели 79 военнослужащих. Общая численность выздоровевших достигла на сегодняшний день 5227 человек. Среди гражданского персонала общее число вылечившихся выросло до 599 человек. За прошедшие сутки было выявлено 1552 военнослужащих с положительным результатом тестирования на заражение коронавирусом.

В настоящее время 16 многофункциональных медцентрах Минобороны России проходят лечение 673 человека из числа военнослужащих и гражданских лиц. Отмечается, что в течение нескольких последних недель количество выздоровевших военнослужащих превышает число новых случаев заражения коронавирусом, выявляемое в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 5003 выздоровевших от COVID-19 военных в Вооружённых силах РФ.

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