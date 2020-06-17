Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинске 47-летний гражданин осуждён за использование подложного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Сосновский райсуд. Оказалось, что 12 ноября 2019 года гражданин предъявил этот документ сотруднику ГИБДД. При проверке оказалось, что удостоверение оформлено на другое имя. Кроме того, оно оказалось поддельным, то есть не выдавалось государственными органами.

Ранее гражданин был лишён права вождения на полтора года. Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы.