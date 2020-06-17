Вена, , 21:01 — REGNUM Издательская компания THQ Nordic выпустила демоверсию предстоящего ремейка игры Destroy All Humans! Она также 17 июня опубликовала новый геймплейный трейлер.

Длительность нового ролика составляет около минуты, геймеры могут видеть, как злобный Cryptosporidium-137 уничтожает землян всеми доступными ему средствами. Демоверсия доступна в сервисах GOG и Steam.

Оригинальная Destroy All Humans! вышла на консолях PlayStation 2 и Xbox в июне 2005 года. Игрокам предлагается управлять действиями инопланетянина, в задачу которого входит подготовка вторжения пришельце на Землю и сбор человеческой ДНК. Действие игры происходит в 1959 году в США.

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