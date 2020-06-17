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Коллективное письмо студентов НИУ ВШЭ руководству и сотрудникам университета

Уважаемые коллеги! В связи с публикацией информации о переводе со следующего учебного года части дисциплин в онлайн-формат, мы, студенты НИУ ВШЭ, хотим высказать свое отношение к складывающейся ситуации. Мы понимаем, что онлайн-формат есть и будет одним из инструментов, необходимых для расширения возможностей получения знаний, которые в силу различных обстоятельств могут быть недоступны оффлайн. Но онлайн-формат — это лишь один из многих инструментов, и он явно не сможет заменить все, что дает живое пространство университета. Мы также понимаем, что грядущие изменения в сторону цифровизации образования неизбежны, но мы хотим, чтобы университет сохранил себя в сложившемся на протяжении веков виде. Поэтому мы обращаемся к Вам. Мы хотим выразить наши надежды на то, что, несмотря на изменчивый характер современности, традиции, на которых эта современность основывается и без которых она непредставима, останутся с нами. На наш взгляд, проведение занятий в онлайн-формате сопряжено с определенными проблемами, разрешить которые представляется затруднительным. Наиболее критичными среди них являются следующие:1. Обеспечение социальных связей:1.1. Образование в университете — это, прежде всего, живой диалог. Это диалог между преподавателем и студентом и между самими студентами. Именно живой диалог и дискуссия учат слушать другого, прислушиваться к его мнению и защищать свою позицию. Университет предоставляет возможность получить эти навыки на первых этапах становления человека человеком, обладающим способностью критически мыслить. А это — фундамент для построения стабильного и здорового общества.1.2. Онлайн-формат не позволяет строить стабильную коммуникацию между преподавателями и студентами: а) время лекций и семинаров в онлайне строго ограничено; б) связаться с преподавателями вне здания университета гораздо сложнее: нужно организовывать отдельную встречу в Zoom, потому что нельзя просто подойти после пары; в) студенты также не взаимодействуют между собой во время занятий, и дискуссию на семинарах вести сложно по техническим причинам: пропадает звук, появляется шум, качество изображения низкое.1.3. Преподаватели лишаются возможности получать мгновенную обратную связь от студентов: видеоконференции для больших семинарских групп и лекционных аудиторий не позволяют преподавателям отслеживать реакцию аудитории (мимику, выражения лиц). Таким образом, преподаватель во время занятий не знает, понимают ли студенты материал или нет, есть ли у них вопросы или возражения, следует ли ему остановиться на каком-то вопросе подольше или продолжать разбор материала дальше.2. Традиции университета, культура образования и иерархия пространства:2.1. Образование — это не только получение информации и навыков ее адекватного применения, но это прежде всего особая культура, в рамках которой знание образуется.2.2. Классический университет — единственная институция, способная противостоять профанированию образования и науки. Онлайн-изменения утвердят тенденцию к поверхностному, сугубо практико-ориентированному обучению, аналогичному программам, которые предлагают коммерческие платформы.2.3.Пространство университета задает определенную рамку восприятия. Университет — это строго иерархизированная структура, которая организует как пространство, так и время участников этой структуры. Онлайн же формат такую иерархию стирает. Он представляет собой одну сплошную горизонталь: в одной вкладке семинарское занятие, в другой — социальные сети, в третьей — развлекательные видео, а на фоне — домашняя или иная отвлекающая от учебы обстановка. Таким образом, учеба и научная деятельность встают в одной плоскости с повседневностью домашней обстановки и, в некоторых случаях, досугом и развлечениями. В конечном счете это приведет к утрате какой-либо ценности образования.3.Техническое оснащение:3.1.Важная проблема онлайн-обучения заключается также и в том, что многие студенты, проживающие в общежитиях, не могут себе позволить закрыться в отдельной комнате на время лекций, семинаров, контрольных работ и экзаменов, поскольку живут в 2-х, 3-х и 4-хместных комнатах. Насколько нам известно, у университета нет ресурсов для того, чтобы обеспечить каждому проживающему в общежитии студенту отдельную комнату для проживания и обучения. В домашних условиях обучение также затруднено по бытовым причинам или по причине отсутствия частного пространства.3.2.Помимо студентов, проживающих в общежитиях, есть студенты, которые живут в маленьких квартирах и не имеют тихих помещений для занятий.3.3.Существует категория студентов, у которых нет подходящих для онлайн-обучения устройств: у кого-то старые медленно работающие компьютеры, плохая веб-камера, сломанные наушники, слабый интернет. И у этих студентов нет финансовых возможностей приобрести качественную технику, которая будет работать без перебоев во время занятий.3.4.Техническое оснащение преподавателей: перечисленные в п. 3.1.-3.3. проблемы касаются также и многих преподавателей. Не все преподаватели имеют необходимую технику и пространство дома для проведения онлайн-занятий.4. Здоровье участников образовательного процесса:4.1. Необходимость проводить основную часть времени за экраном компьютера пагубно сказывается на здоровье глаз.4.2. Онлайн-обучение негативно влияет на слух. На большинстве онлайн-занятий приходится присутствовать исключительно в наушниках: в противном случае коммуникация в рамках такого занятия затрудняется, поскольку качество звука без наушников значительно хуже. И после нескольких пар, проведенных в наушниках, уши и голова начинают болеть, так что работоспособность на оставшуюся часть дня значительно снижается.4.3. Общее психологическое состояние студентов после онлайн-пар оказывается достаточно негативным. Плохое качество звука (которое гораздо хуже, чем на оффлайн-занятиях), плохое качество изображения приводят к общему ухудшению состояния здоровья. Мы понимаем, что в задачи университета не входит забота о здоровье студентов, но очевидно, что университет не должен создавать дополнительные риски для их здоровья.5. Защита персональных данных:5.1. Большая проблема заключается в том, что необходимо предотвращать риски утечки информации. Поскольку видео-лекции и семинары могут быть записаны и затем выложены на различных онлайн-ресурсах, может произойти утечка различной информации как студентов, так и преподавателей. Университету в таком случае придется обеспечивать защиту данной информации, а в случае ее утечки — возмещать ущерб, который может быть нанесен участникам образовательного процесса. Также университет должен предоставлять возможность студентам отказываться от таких видео-занятий, если студент не хочет предоставлять свои данные в таком формате. Онлайн-формат обучения в университете, безусловно, является шагом вперед на пути к общей популяризации образования. Однако мы, студенты, на чьих плечах оказалась ноша онлайн-формата в данной чрезвычайной ситуации, смогли непосредственно прочувствовать и осмыслить большое количество минусов, которые влечет за собой подобный формат обучения. Мы просим Вас, дорогие и уважаемые коллеги, пересмотреть концепцию цифровизации образования в сторону уменьшения количества онлайн-формата. И мы просим в этом пересмотре учесть мнение нас, студентов. Лишь на основе диалога и дискуссии с учетом позиций всех сторон образовательного процесса будет возможно сохранить университет как прежде всего научно-исследовательское учреждение, предотвратив тем самым чрезмерную цифровизацию и компьютеризацию непередаваемого в онлайн-формате знания и умения мыслить.

ДОКУМЕНТ

Уважаемые коллеги! В связи с публикацией информации о переводе со следующего учебного года части дисциплин в онлайн-формат, мы, студенты НИУ ВШЭ, хотим высказать свое отношение к складывающейся ситуации. Мы понимаем, что онлайн-формат есть и будет одним из инструментов, необходимых для расширения возможностей получения знаний, которые в силу различных обстоятельств могут быть недоступны оффлайн. Но онлайн-формат — это лишь один из многих инструментов, и он явно не сможет заменить все, что дает живое пространство университета. Мы также понимаем, что грядущие изменения в сторону цифровизации образования неизбежны, но мы хотим, чтобы университет сохранил себя в сложившемся на протяжении веков виде. Поэтому мы обращаемся к Вам. Мы хотим выразить наши надежды на то, что, несмотря на изменчивый характер современности, традиции, на которых эта современность основывается и без которых она непредставима, останутся с нами. На наш взгляд, проведение занятий в онлайн-формате сопряжено с определенными проблемами, разрешить которые представляется затруднительным. Наиболее критичными среди них являются следующие:1. Обеспечение социальных связей:1.1. Образование в университете — это, прежде всего, живой диалог. Это диалог между преподавателем и студентом и между самими студентами. Именно живой диалог и дискуссия учат слушать другого, прислушиваться к его мнению и защищать свою позицию. Университет предоставляет возможность получить эти навыки на первых этапах становления человека человеком, обладающим способностью критически мыслить. А это — фундамент для построения стабильного и здорового общества.1.2. Онлайн-формат не позволяет строить стабильную коммуникацию между преподавателями и студентами: а) время лекций и семинаров в онлайне строго ограничено; б) связаться с преподавателями вне здания университета гораздо сложнее: нужно организовывать отдельную встречу в Zoom, потому что нельзя просто подойти после пары; в) студенты также не взаимодействуют между собой во время занятий, и дискуссию на семинарах вести сложно по техническим причинам: пропадает звук, появляется шум, качество изображения низкое.1.3. Преподаватели лишаются возможности получать мгновенную обратную связь от студентов: видеоконференции для больших семинарских групп и лекционных аудиторий не позволяют преподавателям отслеживать реакцию аудитории (мимику, выражения лиц). Таким образом, преподаватель во время занятий не знает, понимают ли студенты материал или нет, есть ли у них вопросы или возражения, следует ли ему остановиться на каком-то вопросе подольше или продолжать разбор материала дальше.2. Традиции университета, культура образования и иерархия пространства:2.1. Образование — это не только получение информации и навыков ее адекватного применения, но это прежде всего особая культура, в рамках которой знание образуется.2.2. Классический университет — единственная институция, способная противостоять профанированию образования и науки. Онлайн-изменения утвердят тенденцию к поверхностному, сугубо практико-ориентированному обучению, аналогичному программам, которые предлагают коммерческие платформы.2.3. Пространство университета задает определенную рамку восприятия. Университет — это строго иерархизированная структура, которая организует как пространство, так и время участников этой структуры. Онлайн же формат такую иерархию стирает. Он представляет собой одну сплошную горизонталь: в одной вкладке семинарское занятие, в другой — социальные сети, в третьей — развлекательные видео, а на фоне — домашняя или иная отвлекающая от учебы обстановка. Таким образом, учеба и научная деятельность встают в одной плоскости с повседневностью домашней обстановки и, в некоторых случаях, досугом и развлечениями. В конечном счете это приведет к утрате какой-либо ценности образования.3. Техническое оснащение:3.1. Важная проблема онлайн-обучения заключается также и в том, что многие студенты, проживающие в общежитиях, не могут себе позволить закрыться в отдельной комнате на время лекций, семинаров, контрольных работ и экзаменов, поскольку живут в 2-х, 3-х и 4-хместных комнатах. Насколько нам известно, у университета нет ресурсов для того, чтобы обеспечить каждому проживающему в общежитии студенту отдельную комнату для проживания и обучения. В домашних условиях обучение также затруднено по бытовым причинам или по причине отсутствия частного пространства.3.2. Помимо студентов, проживающих в общежитиях, есть студенты, которые живут в маленьких квартирах и не имеют тихих помещений для занятий.3.3. Существует категория студентов, у которых нет подходящих для онлайн-обучения устройств: у кого-то старые медленно работающие компьютеры, плохая веб-камера, сломанные наушники, слабый интернет. И у этих студентов нет финансовых возможностей приобрести качественную технику, которая будет работать без перебоев во время занятий.3.4. Техническое оснащение преподавателей: перечисленные в п. 3.1.-3.3. проблемы касаются также и многих преподавателей. Не все преподаватели имеют необходимую технику и пространство дома для проведения онлайн-занятий.4. Здоровье участников образовательного процесса:4.1. Необходимость проводить основную часть времени за экраном компьютера пагубно сказывается на здоровье глаз.4.2. Онлайн-обучение негативно влияет на слух. На большинстве онлайн-занятий приходится присутствовать исключительно в наушниках: в противном случае коммуникация в рамках такого занятия затрудняется, поскольку качество звука без наушников значительно хуже. И после нескольких пар, проведенных в наушниках, уши и голова начинают болеть, так что работоспособность на оставшуюся часть дня значительно снижается.4.3. Общее психологическое состояние студентов после онлайн-пар оказывается достаточно негативным. Плохое качество звука (которое гораздо хуже, чем на оффлайн-занятиях), плохое качество изображения приводят к общему ухудшению состояния здоровья. Мы понимаем, что в задачи университета не входит забота о здоровье студентов, но очевидно, что университет не должен создавать дополнительные риски для их здоровья.5. Защита персональных данных:5.1. Большая проблема заключается в том, что необходимо предотвращать риски утечки информации. Поскольку видео-лекции и семинары могут быть записаны и затем выложены на различных онлайн-ресурсах, может произойти утечка различной информации как студентов, так и преподавателей. Университету в таком случае придется обеспечивать защиту данной информации, а в случае ее утечки — возмещать ущерб, который может быть нанесен участникам образовательного процесса. Также университет должен предоставлять возможность студентам отказываться от таких видео-занятий, если студент не хочет предоставлять свои данные в таком формате. Онлайн-формат обучения в университете, безусловно, является шагом вперед на пути к общей популяризации образования. Однако мы, студенты, на чьих плечах оказалась ноша онлайн-формата в данной чрезвычайной ситуации, смогли непосредственно прочувствовать и осмыслить большое количество минусов, которые влечет за собой подобный формат обучения. Мы просим Вас, дорогие и уважаемые коллеги, пересмотреть концепцию цифровизации образования в сторону уменьшения количества онлайн-формата. И мы просим в этом пересмотре учесть мнение нас, студентов. Лишь на основе диалога и дискуссии с учетом позиций всех сторон образовательного процесса будет возможно сохранить университет как прежде всего научно-исследовательское учреждение, предотвратив тем самым чрезмерную цифровизацию и компьютеризацию непередаваемого в онлайн-формате знания и умения мыслить.